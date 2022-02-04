全聯福利中心是不少主婦的救星，但有一名印尼正妹Grace（雅雅）卻拍影片說自己很怕去全聯，因為在賣場中播放的廣告歌曲實在太洗腦，即便進去的時間不長，但回家後都還聽得到「福利熊！熊福利！」在腦海中播放，該影片吸引2萬多人狂讚，不少網友看了頗有共鳴，狂點頭說逛全聯常不自覺跟著一起唱，超可怕的。

印尼正妹Grace（雅雅）近日在TikTok上發布一則影片說自己很怕去逛全聯，影片中可見，她去全聯購物的時候，乍看之下都沒有問題，背景則播放著歡快的廣告曲「one two福利！one two福利！福利熊、熊福利；熊福利、福利熊！」

Grace（雅雅）表示，這段超洗腦的旋律，直到她回家都還在腦海中循環播放，讓她忍不住哀嚎說「我很怕去全聯，都是因為這首廣告歌曲太洗腦了」。

影片引起網友討論，不少人認同地說「福利熊廣告曲」真的超級洗腦，平常去逛全聯還會不自覺跟著旋律扭動身體，甚至還看過有人忍不住跟著一起唱。「我都一邊逛、一邊裝沒事，但其實內心都在激烈地跟著唱」、「我逛全聯的時候都會跟著唱欸」、「看完留言，慘了，音樂一直在腦海中響起」、「洗腦到不行」、「全聯可直接改名叫福利熊了」。