倫敦奧運吉祥物溫洛，曾被嘲笑「讓小孩做惡夢」。（美聯社資料照）

韓國平昌冬奧吉祥物「守護郎」白虎。（美聯社資料照）

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」「雪容融」可能擁有近來幾屆奧運造最討喜的造型，開幕前就引起日本記者辻岡義堂的注意，捷克女將塔施萊蘿娃（Natalie Taschlerova）對陸媒《環球時報》表示，她收到禮品之中的冰墩墩玩偶之後，開心得差點哭出來，因為冰墩墩太可愛了。

冰墩墩的設計來自廣州美術學院，原先是用冰糖葫蘆的造型，最終只保留外面的冰殼，把裡面換成一隻貓熊，結果大受歡迎。雖然還有搭檔「雪容融」的存在，但是冰墩墩特別受寵，豎立在冬奧村各處的冰墩墩看板也成為運動員最愛的拍照夥伴。

塔施萊蘿娃覺得贈品的冰墩墩還不夠，她跟隊友談論要另外去購買冰墩墩的週邊商品，包括鑰匙圈和抱枕。巴西女將席維莉拉（Nicole Silveira）說：「我很愛這個，貓熊非常可愛。」不只女將們喜歡貓熊，瑞士男選手胡柏（Nicolas Huber）也說要帶回家鄉送給他的祖母，「畢竟有誰不愛貓熊？貓熊是很棒的動物。」

奧運吉祥物所要表達的內涵非常重要，例如平昌冬奧的「守護郎」是象徵守護和平的一隻白老虎，里約奧運的「費尼希斯」是具有多種特徵的野生動物。不過吉祥物是否深植人心，外型影響依舊很大。倫敦奧運的獨眼娃娃「溫洛」就被嘲笑是最難看的東西，足以嚇哭小孩子，東京奧運的「未來永遠郎」則是缺乏存在感而讓週邊商品滯銷。這回「冰墩墩」讓日本記者辻岡義堂一口氣就買了6個帶回家。