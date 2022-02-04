全球面臨晶片短缺危機，讓台灣備受矚目。美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周四（3日）表示，美國對台灣與台積電依賴已處於危險程度，而台灣的處境也確實脆弱。她認為要解決這個問題，美國必須拉高晶片產量，並指特斯拉努力改善晶片供應問題，她願意請教馬斯克。

雷蒙多接受CNBC訪問時表示，美國在AI 人工智慧、電腦運算和國防工業晶片上嚴重依賴台灣與台積電已達到危險程度，由於台海有地緣政治風險，台灣的處境相對脆弱。

她說，美國要提高晶片製造能力，加強研發實力，並吸引日本、韓國和台灣等業者來美國設廠。

另外，雷蒙多表示，特斯拉努力應對晶片短缺問題，她願意針對供應鏈瓶頸請教特斯拉執行長馬斯克。她強調，「這些問題對所有人來說都太重要了，有任何好的想法或願意幫助我們的人，我們絕對樂意接受幫忙。」

事實上，《經濟學人》先前指出，高度依賴台灣和台積電，是危險的做法。因台灣處於地緣政治核心，若美中爆發發生衝突，台積電極可能會被捲入其中，將對全球科技產業產生重創，甚至可能引發半導體斷鏈危機。