一名21歲還在唸書的女網友抱怨，自己是家中唯一沒經濟收入的孩子，爸媽各給她1200元壓歲錢，剛畢業一年就業的姊姊還包給她3600，唯獨在科技公司工作的大哥沒給，就連她直接傳訊哥哥討紅包，還被已讀不回。女子的抱怨讓眾多網友看傻，直言：「臉皮好厚」、「刷新三觀」。

「家中年紀最大的哥哥，是唯一沒給我紅包的人，內心有芥蒂。」，一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己21歲，是家中唯一還在讀書的孩子，跟哥哥差7歲、跟姐姐差2歲，哥哥在科技公司工作；畢業一年的姐姐在化妝品公司工作，「而我本人是家中唯一沒經濟收入的孩子」。

原PO說「紅包顧名思義就是壓歲錢。歲是一種怪獸，會抓孩子！需要給壓歲錢才能保護孩子。而這樣一個需要被保護的女孩子，理所當然，我爸媽給了我壓歲錢，各給1200元，我愛你們爸媽。而姐姐剛畢業一年，但年終領得不錯，我跟姐姐感情也是不錯，她包給我3600這樣，謝謝爸爸、媽媽還有姐姐的保護，我愛你們！」。

接著原PO抱怨哥哥，表示平常對哥哥的關心不比其他家人少，傳訊息「哥你要包紅包給我」，但哥哥竟已讀不回，讓原PO哀怨：「難道工作忙就可以忽略別人的問題嗎？要或不要很難回答嗎？我覺得親人有話直說就好，但是你卻這種態度對我？」。

看完原PO的抱怨，眾多網友傻眼留言：「妳臉皮好厚喔！」、「哪有成年人這樣要紅包的。」、「這樣臉不紅氣不喘要紅包刷新我三觀。」。