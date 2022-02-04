過完春節連假後，即將到來的就是元宵節了。2022年「台灣燈會」將於2月在高雄盛大舉辦，外縣市旅客前往高雄，首選「高鐵飯店聯票」產品，高鐵與29家高雄在地飯店合作，推出訂房加購高鐵車票，享最低7折起的優惠，各家飯店也提供不同的加碼優惠。以捷絲旅(高雄站前館)為例，高鐵旅客燈會期間還可再享「逛燈會、飲茗茶」優惠，凡出示證件生肖屬虎或名字中有虎的旅客，即享免費房型升等至豪華家庭房，再贈「小茶栽堂」古典系列三罐。

另外，針對喜歡套裝式玩法的旅客，台灣高鐵公司也推出三條「台灣燈會在高雄」豐富行，非常適合喜歡懶人式旅遊行程的旅客，其中一日來回行程包括：高雄駁二‧衛武營燈會‧臺灣眷村文化1日豐富行、以及六龜寶來溫泉．愛河灣燈區1日豐富行；如果旅客想安排兩天一夜的行程，則可選擇含住宿的六龜寶來溫泉．愛河灣燈區．智選假日酒店2日豐富行，輕鬆賞燈住一晚，第二天享用早餐後，可以自行安排個人行程活動或於退房前使用飯店內免費設施。

值得一提的是，以上豐富行行程均含高鐵車票＋專車接送＋部分餐食＋接送及燈區賞燈一條龍服務，套裝式的行程二人就可以成行，除了省去旅客舟車勞頓，由專車帶旅客暢遊高雄多處景點及人員簡易導覽，也不用自己訂餐廳，絕對是和家人朋友輕鬆賞燈的最佳旅遊選擇，可以玩的更多元、更輕鬆。

除了賞燈，今年燈會期間高雄市觀光局還特別推出「Bon Appétit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫」」，以特色餐酒館為主題，挑選出多家具有米其林摘星實力的餐酒館加入高雄美食地圖，餐廳的亮點往上提升，讓民眾欣賞完燈會後，可繼續到餐酒館續攤，來趟舌尖高雄旅行，讓旅客大飽眼福之餘也大飽口福。

推薦選購高鐵假期「餐盤發見計畫」行程，以台北出發，兩人平日入住高雄中央公園英迪格酒店為例，高鐵來回車票＋住房，除了加贈飲料兌換券，還可以享飯店館內餐飲折扣85折，每人只要3850元起！此外還有高雄漢來大飯店依房型人數贈送11F PAVO餐酒館飲品券、高雄水京棧國際酒店(H2O Hotel)加贈 RF Pool Bar酒精或軟性飲品、RF Pool Bar炸物拼盤每房1份、中西餐廳九折優惠。

剛開幕不久的高雄洲際酒店則是提供迎賓飲料，4家飯店各分別提供不同的餐酒飲食讓旅客大飽口福，現在就用美食和美酒為高雄之旅寫下美好的城市詩篇；選擇飯店聯票專案，旅客入住高雄晶英國際行館、H2O水京棧國際酒店、高雄萬豪酒店、漢來大飯店、比歐緻居等五家指定飯店，則限量贈送高鐵聯名水一瓶，是防疫期間自備飲水、外出解渴最安心的選擇。