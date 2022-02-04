某防疫旅館驚爆內部感染，同樓層三間房、有4人確診，全棟緊急清空消毒。衛生局強調，1月19日後入住過該飯店三樓的民眾，將召回採檢疫調。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄防疫旅館亂調房間爆4群聚 國中生一家3口染疫源頭找到了

高雄市4日新增12例確診個案，9例屬高雄港傳播鍊，3例屬宜蘭酒店延伸至大寮諾貝爾幼兒園的傳播鍊。某防疫旅館驚爆內部感染，同樓層三間房、有4人確診，全棟緊急清空消毒。衛生局強調，1月19日後入住過該飯店三樓的民眾，將召回採檢疫調，感染源仍在追查。

9例高雄港相關確診者，其中1例是7歲幼童，其祖母居隔後返家傳染給他，5例是解隔離前採陽，3例是家族群聚，隔離期滿採陽，該傳播鍊感染源都找得到。3例大寮幼兒園傳染案例，都是被匡列隔離後因症就醫、陰轉陽。

網友目擊，高雄某老字號飯店前、十餘輛防疫計程車待命，多名全身防護衣的人員進出帶走隔離住客，氣氛緊張。

市長陳其邁表示，該飯店因房間相互調度使用導致交叉感染，3日發現三樓、三間房間有4例確診個案，衛生局緊急針對全三樓住客及全飯店工作人員採檢，目前全數採陰，環境採檢也呈陰性，感染源仍在追查中。

陳其邁表示，新北確診國中生父親案18942、1月20日從大陸返台後曾住在該飯店318號房，1月25日解除隔離後返回新北出現不適，2月1日確診。衛生局發現，三樓鄰近房從越南、孟加拉入境的案18833、案19108，也先後在1月29日、2月3日確診。從香港入境的案19100、1月27日甚至接著住進318號房，於2月3日確診。

衛生局強調，1月19日後該飯店的三樓入住民眾，將全數召回採檢疫調，請民眾配合。陳其邁表示，兩飯店屬同一負責人，針對疏失部分已要求改善，隔間空調等檢查並無疏失，到底是環境污染還是氣溶膠污染，仍待釐清。