新春期間，屏東環保局不打烊，連假7天以來共查獲24家違規業者，待檢驗報告出爐後，共計開罰64萬800元起跳。（屏東環保局提供／謝佳潾屏東傳真）

新春期間，屏東環保局不打烊，連假7天以來共查獲24家違規業者，待檢驗報告出爐後，共計開罰64萬800元起跳。（屏東環保局提供／謝佳潾屏東傳真）

新春期間，屏東環保局不打烊，連假7天以來共查獲24家違規業者，待檢驗報告出爐後，共計開罰64萬800元起跳。（屏東環保局提供／謝佳潾屏東傳真）

新春期間，屏東環保局不打烊，連假7天以來共查獲24家違規業者，待檢驗報告出爐後，共計開罰64萬800元起跳。（屏東環保局提供／謝佳潾屏東傳真）

新春期間，屏東環保局不打烊，除連日到熱博、華僑市場、東琉線碼頭等景點巡查環境衛生、公廁清潔外，還拂曉稽查偷排廢水、偷倒廢棄物等，連假7天以來共查獲24家違規業者，待檢驗報告出爐後，共計開罰64萬800元起跳。

據屏東環保局統計，連假至大年初四計7天以來，就夜鷹早鳥稽查畜牧場部分，針對屏東市、九如、里港、長治、鹽埔、內埔、麟洛、萬丹、竹田及潮州等區域畜牧業，共稽查134家次，並當場查獲4家業者放流水質不佳，已採樣送驗，待水質檢驗後，將依水汙染防治法裁處6000元以上、60萬元以下罰鍰。

另有6家畜牧場周界有明顯異味，也已採樣並送異味官能實驗室臭味分析，若檢測結果超標，將依違反空汙法規定告發處分，最低裁罰金額至少10萬。此外，連假期間共拆除49面違規廣告，並告發14家違規業者，全將依廢棄物清理法規定裁處1200元以上、6000以下罰鍰。

「如此好成績是稽查員犧牲假期換來的。」環保局長顏幸苑指出，連假期間，會有不肖業者自認環保局休假而趁機非法棄置廢棄物，工廠、畜牧場也會趁假期深夜或清晨偷排廢水、廢氣等，稽查員們為嚇阻不肖業者別妄想趁隙作亂，決定犧牲假期維護環境。

她說，稽查員非常辛苦，7天以來除執行26次廢棄物非法棄置巡查外，還稽查化製廠、堆肥場、工廠、工業區等共計135場次，並出動132人執行15家固定汙染源工廠稽查、10家砂石場重點區域及12場營建工地稽查管制。

此外，環保局還執行重點路段洗掃共337公里，並連日巡查熱博、華僑市場、東琉線碼等景點的公廁清潔，顏幸苑強調，同仁維護環境的同時，也很重視民眾的旅遊品質。