大元（林艾璇）早期從綜藝節目《大學生了沒》走紅，曾為女團「Popu Lady」成員之一，因亮麗外型與火辣身材而廣受喜愛，前(2020)年底還推出了寫真集《數到3之後》。大元除夕(1月31日)以藍衣紅帽造型亮相拜年，意外釣出「恢單桌球男神」江宏傑回應以「謎樣的笑」，耐人尋味之處連大元本人都說「詭異」。

大元在除夕(1月31日)分享「拜年圖」，畫面中她以短髮戴紅毛帽搭配藍色洋裝亮相，她寫道：「可惡！今天找不到紅色的衣服，不過沒關係，人美還是比較重要(笑)。除夕夜快樂，祝大家今天都能和家人團圓吃飽飽，減肥什麼的都是年後的事。」以大元早期的標準來看，顏值仍高，但衣著可說是相當樸素。

不料，這則貼文竟意外釣出了「恢單桌球男神」江宏傑，只見江宏傑化身「省話一哥」，並沒有任何祝賀語或讚美詞澡，只是回覆給了大元一個笑容的表情貼圖；大元回覆他說：「老大新年快樂（詭異的笑）」，再搭配一個爆笑表情，不知是兩人本有交情，還是連大元本人也莫名所以？

大元拜年圖竟釣出江宏傑留表情貼圖，被大元虧說：「詭異的笑」。（圖／截取自大元臉書）

隨後江宏傑也回應了大元，他寫道：「大元，新年快樂」，隨後有幾位網友也祝他新年快樂；不過觀察兩人之間的互動簡短，似乎停留在「不失禮貌」的階段；對照一下大元回覆其它人的留言，回田家達：「達叔新年快樂！！！越來越有才華了你」，回頑童小春：「哥～新年快樂」，感覺較為熱絡；不過大元既稱呼江宏傑為「老大」，或許兩人在別的場合曾有合作，不過一開始大元所形容「詭異的笑」仍有點耐人尋味。

出道超過10年的大元曾是女團「Popu Lady」一員，單飛後全力朝戲劇發展，演出《女力報到》、《羅雀高飛》等，她不排斥偶像身分，但期待將演員定位踏得更扎實，立志當「實力派偶像」。大元和男友鼓鼓交往已傳多年，而談到結婚計畫，大元則透露原想30歲結婚，但似乎越想越不會達成，目前以工作為主，「這種事隨緣，先好好工作賺錢」。

至於江宏傑，他在與福原愛結束婚姻後「恢復單身」，日前三度成為《全明星運動會》紅隊領隊，加上其他工作生活過得繁忙，但仍努力陪伴孩子成長，過年前的深夜曾更新IG限時動態，貼出兩個孩子穿著大紅外套開心玩耍的出遊照，他寫下：「有你們就好」，讓人看了感動不已。除此之外，由於江宏傑還年輕，他未來的感情動向，也是各界所關注的焦點。