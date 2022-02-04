疫情衝擊下，企業投資台南腳步不歇，台南市政府統計去年列管完成投資案件計22案347億元投資額，市長黃偉哲說，目前列管中2億元以上重大投資92件，投資金額達2928億元，以製造業、產業園區開發及能源投資占大宗，3年來吸引逾1.8兆元投資金額，除挹注新經濟量能，也帶動南漂趨勢。

台南市政府經發局統計，自2019年1月至2021年12月新增926家投資案，吸引995億元投資額，創造1832億元產值，預計增加3萬596個就業機會，此外，台積電5奈米及3奈米廠投資1.15兆元，聯電亦於去年宣布投資1000億元。

在南科發展帶動下，也吸引商業服務業落腳台南，如本土龍頭電商富邦媒體MOMO投資42億元至永康、新市設立發貨倉及南部物流中心，誠品生活與碳佐麻里合作設置獨立路面店以及南仁湖在安平港水岸複合觀光遊憩區及平實綜合轉運站近150億元投資等，統計2019年迄今，已吸引超過1.8兆元投資。

除了南科帶動周邊發展蓬勃，歸仁沙崙綠能園區發展潛力也不容小覷，將於2月25日開幕的三井OUTLET，預計提供上千個工作機會。

經發局長陳凱凌表示，企業相中台南投資，市府團隊針對個案不定期召開跨局處協調會議，利用相關預審作業及建立聯審機制，在法規許可下加速行政作業，他舉例，三井OUTLET包括都審、建照、人力招募甚至停車規畫等，市府皆主動提供協助。

經發局指出，去年投資會報列管完成投資的22案，涵蓋製造業、電業設施到商業服務業，包括再生能源台電公司、心忠電業案，商業設施三井OUTLET、南紡二期、家電大廠聲寶公司等，招商成果亮眼。