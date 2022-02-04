近日一組氣質清純的「仙女系」美女逛超市的照片在網路瘋傳，只見一名皮膚白晰、氣質清新的長髮女在超級市場閒逛購物，穿著清涼的她大方放送傲人「車頭燈」，引發網友轟動，希望有人能搜尋出女子社群帳號。

而女子身份也很快被強大網友找出，原來這名女子是越南網紅「Tee」（IG：tee.nefff），她經常在ig分享生活美照，皮膚白晰身材高挑，還有纖腰長腿，立即被網友封為理想女友。