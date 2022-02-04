仙女系正妹逛超市車頭燈閃瞎照瘋傳 網起底真實身份喊：理想女友 16:132022/02/04 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「仙女系正妹」逛超市照片瘋傳。（截自Tee nè (@teenefff) TikTok影片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在 Instagram 查看這則貼文 Tee（@tee.nefff）分享的貼文 @teenefff ♬ original sound - Tee nè 近日一組氣質清純的「仙女系」美女逛超市的照片在網路瘋傳，只見一名皮膚白晰、氣質清新的長髮女在超級市場閒逛購物，穿著清涼的她大方放送傲人「車頭燈」，引發網友轟動，希望有人能搜尋出女子社群帳號。 而女子身份也很快被強大網友找出，原來這名女子是越南網紅「Tee」（IG：tee.nefff），她經常在ig分享生活美照，皮膚白晰身材高挑，還有纖腰長腿，立即被網友封為理想女友。 #仙女系 #車頭燈 #氣質 #白晰 #美女 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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