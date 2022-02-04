台北市4日新增2例本土確診個案。（台北市衛生局提供／張立勳台北傳真）

台北市松山區幼兒園群聚案擴大，4日新增2例本土確診個案，案19097是一名媽媽照顧在居家隔離的小孩案19091，因為媽媽身體不適，2人一起送醫採檢確診，北市衛生局表示，由於Ct值不一樣，誰傳染給誰及是否為照顧確診者前就已感染還要再調查、釐清。

北市今新增2例本土、14例境外移入，本土個案分別是案19091、19097，14例境外移入確診者年齡介在未滿5歲至60多歲，總共有12名男性、4名女性，分別來自美國、香港、澳大利亞、印度等國家，皆在醫院診治當中。

衛生局專委歐佳齡指出，本土個案是松山區某幼兒園，先前因為案18590確診後展開匡列，居家隔離的民眾新增案19091、19097確診，媽媽2日出現喉嚨痛、發燒症狀，採檢媽媽和小孩都是陽性，小孩Ct值25、大人Ct值15，小孩沒有症狀，確診前就隔離，所以沒有社區傳播風險及足跡。

她表示，依《兒少法》居隔的小朋友要由成年人照顧，目前松山區幼兒園案有3個家長和小孩在居隔期間驗出陽性，家長包括案18989、18887、19097，不過，沒有辦法釐清是否在居隔前已經共同曝露，或是照顧後才染疫，目前衛生局依中央規畫做相關匡列及居隔規定，提醒照顧者居隔還是要有適當防護，是否在居隔前有曝露還待釐清，後續要調整照顧者規範須遵循中央規範。

歐佳齡說，這一對確診母子是媽媽有症狀，小孩沒有，媽媽不舒服一起送醫，採檢2人都是陽性，Ct值不一樣，誰傳染給誰還要再調查、釐清。