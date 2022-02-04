南韓政府4日表示，即便新冠確診病例增多，只要現有重症病例和病死率保持穩定，將考慮重新啟動恢復正常進程。

4日，南韓新增確診病例27443例。單日新增病例較前一天增加4536例，增幅明顯大於單日新增病例超萬後每天新增一兩千例的幅度。單日新增病例於1月26日超過萬人，一週之後的本月2日超越2萬例，但僅過3天就逼近3萬例。

由於春節假期結束，檢測量恢復到平常水準後，確診病例增幅可能進一步擴大，政府4日決定將現行防疫措施延長2週到20日，繼續禁止6人以上私人聚集和公眾聚集場所晚9點以後營業。