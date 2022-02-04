若重症與死亡率維持穩定 韓擬逐步恢復正常 16:262022/02/04 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓政府4日表示，即便新冠確診病例增多，只要現有重症病例和病死率保持穩定，將考慮重新啟動恢復正常進程。 4日，南韓新增確診病例27443例。單日新增病例較前一天增加4536例，增幅明顯大於單日新增病例超萬後每天新增一兩千例的幅度。單日新增病例於1月26日超過萬人，一週之後的本月2日超越2萬例，但僅過3天就逼近3萬例。 由於春節假期結束，檢測量恢復到平常水準後，確診病例增幅可能進一步擴大，政府4日決定將現行防疫措施延長2週到20日，繼續禁止6人以上私人聚集和公眾聚集場所晚9點以後營業。 #單日 #新增病例 #恢復正常 #萬例 #聚集 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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