Omicron疫情來勢洶洶之際，新加坡批准使用輝瑞大藥廠（Pfizer）的COVID-19抗病毒口服藥物Paxlovid，將用於治療出現輕度至中度症狀且有重症之虞的成人患者；首批藥物可望本月交付。

新加坡衛生科學局日前在星國流行病特別採用程序（Pandemic Special Access Route）下，臨時授權使用這款口服藥物。這是星國批准使用的首款COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥物。

衛生科學局表示，Paxlovid將用於治療出現輕度至中度症狀且有重症之虞的成人患者，以降低住院及死亡風險。依新加坡衛生部指引，這款藥物將優先用於治療重症風險較高的患者。

綜合星媒報導，衛生部證實已向輝瑞新加坡公司簽署採購協定，「目前正與輝瑞合作，在這個月內交付首批藥物」。

Omicron變異株蔓延全球，新加坡近期也出現一波疫情，每天新增確診人數都達數千人。

據衛生部統計，3日新增4297起確診病例，包括1357起PCR核酸檢測陽性的本土案例、2730起ART陽性的本土案例，其他為境外移入。另外，新增一起死亡案例，累計860人病故。

新加坡目前累計36萬6473人確診COVID-19。

接種COVID-19疫苗及追加劑被視為對抗Omicron的重要措施之一，截至2日，新加坡已有89%人口完整接種，59%已接種追加劑。星國人口約545萬。