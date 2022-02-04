嘉義市政府開放街頭藝人表演區是以抽籤方式決定人選，每次都有上千位街頭藝人申請參加抽籤，抽中熱門場地十分不易。嘉義市明日之星歌藝發展協會創會理事長伍珈慧大年初四幸運抽中文化路北香湖公園的街藝表演區場地，特地號召協會裡的優質街頭藝人共襄盛舉，將民眾的打賞金額全數捐給嘉義家扶中心，做公益。

嘉義家扶指出，年假前兩天收到嘉義市明日之星歌藝發展協會創會理事長伍珈慧聯繫，表示她抽到熱門表演場地北香湖公園，要邀請其他協會的街頭藝人共襄盛舉，除捐出打賞金外，伍珈慧更拋磚引玉率先捐出1萬元，鼓勵大家幫助需要幫助的家庭及支持街頭藝人的表演。

4日晚上在北香湖公園的演出除歌唱外還有舞蹈等精彩節目，演出陣容有明日之星創會會長伍珈慧、現任理事長黃春香、榮譽理事長李偉誠、執行長羅忠義、寶島聯播網節目主持人林家男、小調歌后梁冰漪、街藝紅人陳文星、出片美聲歌后謝千彤及多位街頭藝人共襄盛舉，音響燈光設備費用由蔡明家全額贊助，大家熱心公益，讓嘉義家扶直呼「揪感心」。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，過去2年在新冠肺炎肆虐下，全民人心惶惶，感謝明日之星歌藝發展協會在新春之際透過歌曲撫慰人心，傳遞善念善行，帶動社會大眾善的循環，一同關懷弱勢家庭，期盼新的一年開始，全民持續正向防疫，迎接嶄新的壬寅年。