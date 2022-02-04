北京冬奧開幕式今(4日)晚即將登場，總導演張藝謀「劇透」介紹內容表示：「北京冬奧開幕式是雪花和冰的故事。」，他形容：「完全不同的雪花匯聚到北京，成為一朵人類的雪花，一朵共同的雪花。」從倒計時短片到最後的點火，都會講這樣一個概念。此外，「冰代表冬奧、冰雪，晶瑩剔透，浪漫就在其中。」

張藝謀這樣形容冬奧開幕式：「嚴格意義上說，一朵雪花的故事。」他補充說明：「因為我們當時在匯報方案的時候，有兩句話，我說兩句話是我們匯報的一個美學宗旨。一句話是：全世界沒有一朵雪花是一樣的。第二句話：燕山雪花大如席。這兩句話下來轉成一個什麼意思？就是完全不同的雪花匯聚到北京，一朵人類的雪花，一朵共同的雪花。」

張藝謀說：「全部過程貫徹了這個理念，從倒數計時的短片開始到最後的點聖火，全部過程都貫徹了這樣一句話，都講了這樣的一句話。我們很巧妙地，讓你不知不覺去感受它，浪漫就在其中了。冰是代表著冬奧，冰雪就是那種晶瑩剔透和浪漫詩意，所以把這種美學精神用過來，用到所有的流程和表演當中。」

張藝謀結論：「最重要的是這個，而不是說我製造一塊冰多麼大多麼大，我擱到那個地方，不是這樣的。是它的內涵，它帶給你的美感、想像和聯想，讓你覺得很空靈的那種美感。」雖然如同張藝謀過去所導演的電影般，是很意象的形容，但也不難想像屆時畫面所帶來的震撼與感動，或者說，在還沒看到之前，張藝謀的靈感，都得等到實際看見後，才能驚嘆：「這果然是張藝謀的手筆！」