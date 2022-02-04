福原愛去年7月和江宏傑離婚後，年底就爆出和橫濱男悄悄復合，甚至傳出不排除再婚，讓她瞬間被台陸日三地網友罵翻，今(4日)晚適逢北京冬奧開幕，她3日在微博發文，替冬奧加油，引來不少大陸網友稱讚。

福原愛3日在微博寫下：「2008年，北京奧運會帶給我的熱情和美好讓我永遠難忘；2022年，當奧運會再一次回到北京，期待選手們能夠拿出精彩的表現，我會為大家加油的！」並在文末打上「奧運再相見」、「共同強大」等標籤。

福原愛替冬奧選手加油。(圖／取自福原愛微博)

網友見狀也相當開心，直呼「歡迎愛醬來中國玩，一起看冬奧」、「愛醬也要加油，好好生活，永遠開心」、「記得看劉詩雯解說」、「如此喜愛中國，真令人感動」。

福原愛去年初和江宏傑鬧婚變，之後更爆出約會橫濱高帥男，疑似婚內出軌，而她在去年7月時，正式和江宏傑離婚，結束5年童話婚姻，江宏傑恢單後，獨自照顧一對兒女，反觀福原愛去年底爆出有新歡，對象就是先前約會的橫濱男，兩人更不排除再婚，讓台陸日三地網友相當不滿，更登上「2021年不能原諒的不倫戀」調查冠軍，痛批她是「2021年形象最崩壞的名人」。