有「日本最美臉蛋」稱號的33歲女星佐佐木希，2017年和諧星渡部建公開結婚消息，震驚全日本，婚後兩人育有一個兒子，但2020年6月渡部建卻爆出性醜聞，甚至在殘障公廁約砲，讓他演藝工作全停擺，靠佐佐木希獨自扛起養家責任；近期日媒指出，渡部建神隱超過1年半時間，有傳聞15日將回歸綜藝節目，立刻引發日網熱議。

綜合日媒報導，渡部建在性醜聞後神隱超過一年半時間，近期疑似要悄悄回歸綜藝領域，15日千葉電視台放映的綜藝節目《白黑UNHASH》將看到他登場；原本該節目就是由渡部建和他的搞笑搭檔兒嶋一哉共同主持，但他陷性醜聞，這段時間都是由兒嶋一哉自己挑大樑，渡部建似乎想從自己節目重新出發。

渡部建可能無痛回歸演藝圈的消息曝光後，引起日網友熱烈討論，看法也很兩極，大多數人仍心疼佐佐木希，認為渡部建的行為令人髮指，「生理上無法接受」、「節目應該看不下去，他可以繼續消失」；但有一票網友卻抱持不同意見，「佐佐木希都原諒了，網友有什麼好不原諒」、「還是要生活啊，不然佐佐木希養家很辛苦欸」。

渡部建在2020年6月被爆出性醜聞，演藝事業墜落谷底，原本親民幽默好形象已回不去，手邊曾多達8個電視、電台節目，都立即被喊停，工作停擺一家生計全靠佐佐木希；佐佐木希一度想結束婚姻，但為了兒子還是選擇原諒，更積極改善夫妻間的問題，讓粉絲看了十分不捨。