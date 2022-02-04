港股4日迎接虎年首個交易日，恒指4日開高2.48％，隨後漲幅擴大，截至收盤，恒生指數漲3.24％，大漲768.31點，報24573.29點。國企指數漲2.81％，漲233.64點，報8583.59點。紅籌指數漲2.4％，漲99.68點，報4220.75點。大陸A股4日仍休市，要到下周一（7日）虎年開紅盤。

恒生科技指數漲幅擴大至3％，萬國數據漲8％，京東健康、百度漲近6％，阿里漲5.61％，嗶哩嗶哩漲近5％。

物業管理股上揚，越秀服務漲12.53％，佳兆業美好漲9.6％，濱江服務漲超8％。

餐飲股走強，海底撈漲超8％，盤中一度漲8.8％，為2021年11月8日以來最大盤中漲幅；呷哺呷哺漲超7％，奈雪的茶漲近7％，九毛九漲近6％。

汽車股漲幅居前，理想汽車漲12.58％，小鵬汽車漲超11％，比亞迪股份漲超7％。2月1日，蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車等先後公佈了1月份交付量資訊，其中小鵬汽車交付了12922輛；理想汽車交付12268輛；蔚來汽車交付9652輛，三家車企交付量均較上年同期大幅增長。此外，2月3日，比亞迪股份在港交所公告，1月新能源汽車銷量93168輛，上年同期為20178輛，年增率高達361.73％，4日港股股價因此狂飆。