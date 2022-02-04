Meta（原臉書）股價暴跌26%，拖垮周四（3日）美國科技股後，美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）上季亮眼財報，激勵盤後股價一度狂噴14%，並推升那斯達克 100 期指盤後上漲逾2%，亞馬遜或許有望成為今晚美股救世主。

亞馬遜3日公布去年第四季財報，營收年增9%，衝上1374億美元，而AWS 雲端業務成長40%至177.8億美元，優於市場預估的 173.7 億美元，營業利益 52.93 億美元。

亞馬遜也首次公布快速成長的廣告業務收入，第四季廣告營收年增32%至97億美元。另外，投資電動車新創公司Rivian，獲利高達120億美元。

亞馬遜旗下Prime會員的年費將由119美元調升至139美元、漲幅近17%，為4年來首次漲價，至於Prime會員的月費由12.99美元提高到14.99美元。此舉將提高該公司本季訂閱業務表現。

值得留意的是，亞馬遜預期，今年第一季淨營收約1120億至1170億美元之間，低於平均預期的1200億美元；營業利益約落在30 億美元至 60億美元。

亞馬遜周四股價暴跌7.8%，收在2776.91美元，但隨著財報利多超出華爾街預期，激勵盤後股價一度飆漲14%，而那斯達克 100 期指盤後也上漲逾2%， 歷經前一夜科技股屠殺驚魂後，今晚美股絕地大反攻可能要靠亞馬遜了。