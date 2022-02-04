不少股市新手會因投資經驗不足，在網路上參考投資教學進行操作，但投資並非想像中簡單，即便是專家也無法保證穩賺。大陸1名女股民盲目聽信「老師」推薦股票，又沒評估好風險滿倉操作，投資基金、股票全都慘賠，一年共計賠逾150萬人民幣（下同，折合新台幣約650萬元），更因此患有嚴重的抑鬱症，且還有房貸、小孩等開支重擔，讓她大嘆不知如何是好。

綜合陸媒報導，大陸社群平台近期一篇名為「炒股一年，基金和股票虧掉150萬+」的文章引起網友熱烈討論。發布這篇文章的女投資人指出，自己1年前開戶進軍股海，起初目的只是為了理財，年化報酬率有3到4%就不錯了，且還小有獲利。

之後她開始每天頻繁交易，盲目聽信「老師」推薦標的，甚至還滿倉操作，不僅如此，賠錢又捨不得空倉，甚至去借錢炒股，導致將所有積蓄全賠了進去，基金賠了約14萬、股票大賠140多萬，短短一年合計賠了超過150萬。

她表示，從開始炒股以來一共投入了410萬元資金，其中還包括原計畫還房貸的存款。但在不斷賠錢後每天失眠，患有嚴重抑鬱症，每天都賠好幾萬，想把錢賺回來反倒賠更多，「總結了方法，總是不靈，感覺我買哪個，哪個就跌，而且大跌」。

這名女投資人悲嘆，「買的時候不知道，老師說會漲，想著回本就買了，卻一直跌跌不休，搞得我元旦過得很慘」，賠錢已經賠到嚴重影響生活，白天根本無心工作，晚上睡不著覺，又有小孩要養、房貸要還，如今一輩子的積蓄全部賠光，不知道要怎麼辦了。