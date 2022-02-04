美國病管局在1980年發表「後天免疫缺陷症」(愛滋病)的流行警告已40年，該病毒已經影響了全世界3800萬人，已造成3300萬人死亡，而且，醫學界還是無法徹底治癒愛滋病。牛津大學大數據研究所的研究人員表示，在荷蘭發現了一種新的、高破壞力的 HIV 病毒株，感染後的潛伏時期較短，病毒濃度更高。

醫療訊息(MedicalxPress)報導，這種新變體稱為HIV-VB variant，就是變體亞型的意思，在發病前的血液病毒濃度要高出標準型的3.5 到5.5 倍。更嚴重的是， VB變種造成免疫系統損害的速度還是標準型的2倍，意味著從「帶原未發病」到「明確已發病」的時間更短，從原本的8年發病，降至2~3年就發病。

所幸，感染VB變體的患者在就醫治療後，免疫系統恢復速度和存活率都與典型患者相似，也就是並未出現抗藥性，因此早期發現早期治療就顯得至關重要。

VB變體是從BEEHIVE研究項目的17名HIV陽性患者身上發現，其中15人來自荷蘭，比利時與瑞士患者各1人。研究人員隨後分析了荷蘭6,700多名HIV陽性患者的病毒型，又發現92人是VB變體患者，使總數達到 109人。

分析病毒遺傳變異模式，研究人員估計VB變種首先出現在1980年代末和1990 年代的荷蘭，到了2000年以後，它傳播的速度趕上標準型HIV，直到2010年出現下降。下降的原因是歐洲的有效治療率足夠高，抑制了傳播。