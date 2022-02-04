舞王麥可佛萊利（左）和團員今受訪。寬宏藝術提供

風靡全球的踢踏舞劇《火焰之舞》今年第6度登台，2月5日開始連8天將在台北、台中、高雄、屏東等有7場演出，團員說，能來台表演真的很興奮，他們也接受21天的隔離，隔離期間都按照課表練習與訓練維持狀態，也每天群體視訊練習。今（4日）全員首度著裝正式彩排，準備帶給台灣觀眾震撼的踢踏舞絕技。

團長透露，雖然是總彩排，但是舞者們已想像自己在舞台上面對數千名觀眾，展現最專業完美的演出，一刻都不馬虎。舞團成員都來自世界各地的踢踏舞冠軍，但因為隔離，期間只能透過視訊練習，幾天前才出關開始第一次見面練習，要在短時間內找到舞台上的默契是很大考驗。不過以舞團們專業訓練及緊密排練行程，相信很快就能在台上大放異彩。

舞者們也表示，由於台灣是《火焰之舞》25周年的世界巡演第一站，絕對不能有任何失誤，要有一個完美的開始，舞王麥可佛萊利也拍影片向台灣粉絲喊話，台灣在我們心中是最特別的，也保證演出絕對精采。

《火焰之舞》5日第1場將在台北小巨蛋登場，雖然8天內要演出7場，對體力與精神耐力都是一大考驗，但團員還是很興奮，期待能帶給台灣觀眾一場視覺聽覺都震撼的踢踏饗宴。購票可洽寬宏藝術。