多日前發布的北京大學國際戰略研究院報告指出，中美科技脫鉤不利中國未來的科技發展，該報告的觀點被認為相當務實，也因此引起國際上的重視。不過在春節假期中有海外研究人員發現，這篇報告已從北京大學官方網站上消失，學術界因此猜測，科技脫鉤不利中國科技發展的觀點在大陸可能有重大爭議，同時也未獲中共官方的認同。

據《美國之音》報導，北大這份這份第123期研究簡報題為《技術領域的中美戰略競爭：分析與展望》，報告反映出中國學術界和科技產業對遭到美方「卡脖子」的擔憂，但報告在當地時間4日已遭下架，北京大學方面沒有就此回復外媒提出置評的請求。

華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）中國商務和經濟高級顧問兼理事會主席甘思德（Scott Kennedy）說，美國對華限制措施不斷擴展，中國研究者對這一問題前景做出悲觀的評估，報告雖然通過了北大國際戰略研究院院長王緝思的審核，但數天後被撤，反映大陸學術界與執政黨觀點並不完全一致。報告反映了作者的觀點，但不是官方政策或某種新的共識，它是中國正在進行的對話或辯論的一部分。

甘思德表示，報告認為「自力更生」對中國來說是個失敗的戰略，中國可能要考慮其他途徑。例如，修復嘗試修復與美國和其他國家的關係，而這麼做必須向美國及其他國家做出更多保證。

報導引述科技與地緣政治問題分析人士特廖洛（Paul Triolo）的分析說，「這篇報告可能不是北京希望公開推廣傳達的資訊。」在半導體和人工智慧等領域，北京大學這份評估的基本要點顯然是正確的，陸企肯定比美企更容易受到這些部門脫鉤壓力的影響。

卡內基國際和平基金會研究員希恩（Matt Sheehan）則指出，中國為了加強自主創新能力而脫鉤，例如強制美企技術轉讓與竊取智慧財產權，因此對目前脫鉤局勢加劇有著非常複雜的感情，脫鉤的速度也超出了中共決策者的接受度，這讓他們感覺很糾結。「中國很早以前就將谷歌和臉書等美國技術平臺踢出中國，這本身就是一種非常主動的脫鉤形式。」

美國塔夫茨大學政治學副教授貝克利（Michael Beckley）受訪時表示，他贊同北大報告的結論，美中經濟如果快速脫鉤對中國將是「毀滅性的」。中國在出口市場以及關鍵技術和資源嚴重依賴美國及其盟友。中國約有35%的經濟與國際貿易有關，而美國在這方面只有20%。中國大約70%到80%的石油、電腦晶片、高端感測器和先進醫療設備靠進口，以及90%的先進製造設備，「這給了中國的競爭對手許多可施壓的痛點」，「中國領導人也認識到這個問題，正試圖通過推動研發和向戰略產業提供大量補貼來克服這種依賴，但到目前為止成效非常有限。」