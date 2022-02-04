台灣約有9萬多名血液透析洗腎病患，每周要到醫院接受3次治療，部立桃園醫院透析室護理長連麗芬提醒，春節連假免不了大吃大喝，不過洗腎病患須留意蠶豆酥、洋芋片等高磷、高鉀、高鈉的人工製零食，食用時要記得節制並確實服用鈣片或胃乳片，與食物配著吃才能結合食物中的磷，減少腸胃道對磷的吸收。

部立桃園醫院透析室護理長連麗芬點出，愛玉凍、冬瓜糖、麻老、米荖、麻薯、果凍、餅乾、硬糖及軟糖要少量食用。脫水蔬果類如芒果乾、芭樂乾、蔬菜乾等、堅果類例如花生、瓜子、核桃、開心果、夏威夷豆及杏仁果等、牛肉乾、豬肉乾、魷魚絲則盡量別吃。

連麗芬也分享低鉀小撇步，她表示，可將蔬菜切小片以熱水燙過3至5分鐘，再以油拌或油炒，食物經烹煮後，鉀會流失在湯汁中，勿少食用湯汁。另也要減少攝取高鉀水果，包含柑橘類、香蕉、葡萄、柳橙等；避免食用高磷食物，如人工肉類製品貢丸、肉乾、香腸、火腿等、內臟類、堅果類。

連麗芬說，若想預防血中磷濃度太高，須確實服用鈣片、碳酸鈣、醋酸鈣或胃乳片，並與食物一起配著吃，或者將鈣片磨成粉撒在飯上，以結合食物中的磷，減少腸胃道對磷的吸收。

「水分控制也很重要！」連麗芬表示，水分攝取過多容易增加心臟負荷、呼吸急促，甚至肺積水等問題，提醒患者在水分的攝取上要有所控制。

連麗芬提醒，春節期間返鄉人潮眾多，一定提前準備及預約透析室，千萬不可隨意自行減少透析次數，否則容易發生異常狀況。