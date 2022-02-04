明(5)日就是大年初五迎財神，許多民眾會選在這天買彩券討個吉利，命理星座專家小孟老師點名偏財運特別旺的5大星座，並透露如何買彩券及哪個時段買最容易中；此外，小孟老師也表示，初五準備568元現金置於床下，可以幫助運勢旺一整年，由於「568」諧音也代表「我要發」，除了運勢之外，還能大發5路財。

小孟老師在粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》指出下列偏財運前5名的星座，可以好好把握過年期間，善加運用自己的好手氣：

【第5名】魔羯座：拿紅包買彩券好運更加倍

魔羯座的冥王星順行本命宮，雖然比較慢，但還是可以有好消息的，而且可以得到滿滿的偏財運。俗話說來得早不如來得巧，魔羯朋友們可以利用過年領到的紅包，拿去買彩券或刮刮樂，將好運轉換成財運，有很高的機會可以中得不錯的獎項。

【第4名】雙子座：撿別人買剩的刮刮樂就對了

過年期間雙子座很有機會得到別人給的財富，有慷慨的貴人相助。無論是上司、主管、長輩、親人都有可能給你紅包或禮金之類的，若是去彩券行買大樂透，可以試著讓老闆推薦，讓你來選，或是撿別人買剩的刮刮樂，中獎機會反而更高，這類的意外之財，就當是過年的小確幸。

【第3名】天秤座：自己挑數字更會中

過年期間不長，刮刮樂好運能站上第三名，也是相當有看頭的。這段期間的天秤們，心態上會比較想要在投機性的中獎這方面來努力，本身也會花很多時間精力在研究如何賺取財富。但「辛苦」是值得的，因過年期間中獎機率很高，特別是經過自己研究出來的數字，會更有機會！

【第2名】射手座：偏財運連旺整個月

射手座木星順行入偏財宮，顯示過年前後的財運都很不錯，正偏財運都很強勢。工作上多些努力，就會得到很好的回報；偏財方面，不只過年期間，在2月這整個月其實都相當好，可以努力去試試手氣，應該都有相當好的「回報」，還有可能中大獎，真的是相當好的財運。

【第1名】雙魚座：把握試手氣的機會

真的要恭喜雙魚座！過年期間的偏財運特別旺，受到木星入本命宮位，只要是能夠試手氣的，就儘管去嘗試，刮刮樂、彩券、大樂透、摸彩活動等等，中獎機率特別高，也有可能收到別人給的紅包、禮券、禮盒，到時候也別客氣，這是過年才有的幸福。

除此之外，小孟老師也提醒民眾，過年期間的中午時段都是好運時段，建議中午購買彩券，財運會特別旺盛。