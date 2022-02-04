總統蔡英文「論文門」爭議，針對倫敦大學官網登出一篇聲明文，旅美學者林環牆提出最新看法表示，該篇倫敦大學的遮羞布聲明，露出4個破洞，質疑一個破洞就代表倫敦大學為蔡英文撒一個謊。

林環牆4日在臉書《獨立觀察》貼文表示，倫敦大學怎麼會完全不顧學術倫理、無視法治的規範，特別建立網頁登出一份破洞處處的聲明，去為蔡英文背書，這又是一塊遮羞布；2年多前倫敦政經學院（LSE）於2019年10月8日貼出的聲明則是第一塊遮羞布。這兩塊遮羞布的共同點是無人簽名、無發文單位，也無提示正式學位證明原始文件的「三無」遮羞布。

林環牆質疑，倫敦以兩塊「三無」遮羞布，要護衛「三無」假博士，究竟所為何來？是國際政治壓力、是國際賄賂、還是自甘墮落？倫敦大學所裁縫的遮羞布聲明，至少已露出4個破洞，而一個破洞就代表倫敦大學為蔡英文撒一個謊。

林環牆指出，第一個破洞，是聲明蔡英文的博士學位授與日期是1984年2月；但為什麽不再是1984年3月14日呢？第二個破洞，聲明說蔡英文的博士學位授與是在繳交博士論文後才發生，而這意謂論文發表日期一定不可能在學位授與日期之前。但是為什麽蔡英文的所謂「博士論文」的正式發表日期現在是1983年， 而不是1984年。天下有誰的博士論文竟然會在博士學位還未被授與就被先行發表呢？

林環牆接著指出，第三破洞是，聲明說現在還不清楚蔡英文的博士論文，是否有交存至倫敦大學圖書館；但是LSE的那一塊遮羞布不是說倫敦大學總圖書館與IALS圖書館都有收到論文嗎？為什麽這兩塊遮羞布會有不同的說法。第四破洞是，聲明說博士論文有無交存倫敦大學圖書館，無關乎蔡英文的博士學位。；這是倫敦大學公然在撒謊，因為1984年倫敦大學博士學位的授與，是以最後定稿論文提繳總圖書館與IALS圖書館為前提。

林環牆表示，倫敦大學的遮羞布破口處處，為了讓論文門共犯集團繼續編故事，作繭自縛，他們的掌握有所保留。