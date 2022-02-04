基隆火車站月台再現「水桶陣」，因通風天井與城際轉運站工程重疊被拆除，導致每逢下雨天站內就會下起小雨，去年12月觀銷處承諾會立即改善並進行防護措施，但近日連日大雨，又出現漏水問題。基隆火車站長應志清無奈表示，市府會勘時僅回應要等工程完工才能修復，但未告知期程。

基隆市政府推動「市港再生標竿計畫」，城際轉運站為重大建設之一，未來將整合國道客運、市公車及台鐵、郵輪，目前全力施作中，預計3月初能完工。但施工過程中，基隆火車站的通風天井恰巧就在工區內，因阻礙施工，建商先行拆除，導致每逢下雨天，月台內就會下起小雨，其中第二月台最為嚴重，地面擺滿近20個水桶接水。

去年9月基隆火車站與市府及建設公司等單位討論，並派人員常駐，盡量讓月台保持乾燥，但漏水問題仍未改善，同年底又有民眾反映行走不便，市府出面表示，已立即要求建商改善，並進行防護措施。不過，近日受鋒面影響，北台灣連日下雨，月台內再次出現「水桶陣」。

基隆火車站長應志清表示，去年會勘時，市府說明要等到城際轉運站工程告一段落才能修復改善，當時預估2月底工程會完工，但現在看起來沒有譜，不知問題何時才能解決，相當擔心，現在除了防水層被破壞，採光玻璃、照明設備也有損壞，無法預估損失多少錢，但會要求市府恢復原狀。

對此，基隆市政府觀銷處長曾姿雯回應，去年底會勘後，有請建商先將通風口周邊的工程盡速解決，並使用帆布遮蓋，全力改善到最佳狀況，避免雨水滲入，這幾天可能是連日大雨，才又出現漏水狀況，她坦言，現在屬於過渡時期，會盡力趕工將問題解決，但鋼構工程也受到天氣影響無法施作，會請建商全力在3月10日左右完工。