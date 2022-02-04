台南楠西梅嶺風景區的賞梅季，已經進入尾聲，近日大陸冷氣團和降雨一波波來襲，梅峰古道前段約5公頃的山櫻花已陸續綻放，沿著步道蜿蜒而上，兩旁的杜鵑、紫牡丹同時盛開，爭奇鬥艷的景象，令人目不暇給。
為了營造梅峰古道的花海景觀，梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文在沿路種植800株山櫻花、3萬株紫牡丹、紫色和白色杜鵑等花卉，每逢2、3月，花朵滿開繽紛又亮麗，點綴整片綠色山野，吸引不少遊客上山賞花。
許鴻文表示，山櫻花又名緋寒櫻，是常見的台灣原生種，今年梅峰古道的山櫻花有一批過年前已經開花，隨著溫度愈低，花開愈快，若再下點小雨，可以讓杜鵑、紫牡丹開得愈漂亮；此外，每逢早上或傍晚時分，還有機會看到白色雲海的景觀。
許鴻文提到，梅峰古道全程約2.3公里，單趟步行時間約1小時，花海位在步道的前段，如果只想純粹賞花的民眾，不必費力爬太遠，就能賞到花，杜鵑、紫牡丹2月最為盛開，另山櫻花預計2月中下旬會更繁盛，喜歡賞花的民眾千萬別錯過。
台南市警察局玉井分局交通組長邱士力說，年初二回娘家車潮最少，初三最多，雖然山上的停車位都幾近全滿，不過春節連假，市府洽借綠柏園餐廳的停車場，讓民眾停放愛車後，再搭接駁車上山，目前民眾大多都反應良好。
邱士力提醒，如果上午10點左右，還沒找到車位的民眾，可以選擇直接開往接駁站，利用市府免費的接駁，減少旅遊塞車之苦。
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