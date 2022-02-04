2022年北京冬季奧運今晚8時將於鳥巢體育館開幕，中華代表團出席開幕式的3人也正式敲定，除了我國本屆唯一男子選手何秉睿以及參賽經驗最豐富的女子選手黃郁婷擔任掌旗官，團本部則在總領隊陳士魁等人8日啟程的情況下，由中華奧會祕書高馥淇代表出席開幕式。

至於身兼代表團團長的中華奧會主席林鴻道，則因為去年在東京奧運也有身體不適的狀況，擔心此時去北京溫差過大，不會前往本屆冬奧。