北京冬季奧運會開幕在即，在各國運動員陸續來到冬奧村適應準備的同時，剛好碰上中國人的習俗「過大年」；這些習俗也讓一些外國選手感興趣，冬奧單板滑雪金牌霸主肖恩·懷特（Shaun White）及一位瑞典選手就布置起他們的房間，貼春聯、貼福字，還自製燈籠，網友在笑看這份「入鄉隨俗」的同時，卻也忍不住指正一些「常見錯誤」說：「你貼錯了啦！」共享這份過年的歡樂氣氛。

在北京冬奧村，外國運動員都是怎麼過「虎年」的？一位瑞典運動員前(2)日在社群媒體分享了他來冬奧村的第一件事：貼春聯！大陸網友看到以後紛紛指正：「『福』字貼錯了，『窗花』是貼在窗戶上的！」這些其實都是外國朋友過中國年常犯的小失誤，但其實都無傷大雅。

只見這位瑞典選手興味盎然地開始「研究」，原來自製燈籠還附上了「DIY說明書」，這讓他可以得意洋洋地展示「成品」；且不管他的「福」字是否貼反，「窗花」是否貼在了牆壁上，在經過一番「搗飭」（折騰）之後，他的房間總算充滿了中國年味了。

而看到另一邊，美國單板滑雪運動員肖恩·懷特的選手村房間裡，燈籠、春聯樣樣有，他還透露自己生肖「屬虎」，所以今年也是他的「本命年」。而當環視他的房間時，只見就連床頭都貼滿了「冰墩墩」（冬奧吉祥物）春聯。

冬奧選手村裡充滿了過年氣氛，不少外國選手揮毫學寫毛筆，還終於學會了寫中國字「福」，只見他們一筆一劃很認真書寫，旁邊的地主朋友不忘鼓勵說：「寫得不錯！」看來體驗過年歡樂氣氛的文化交流，也是能打破國界隔閡的優質活動。