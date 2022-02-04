台中南區忠明南路與美村南路口4日下午3點半左右發生小貨車追撞意外。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

2月4日大年初四開工日，台中南區忠明南路與美村南路口下午3點半左右發生小貨車追撞意外，後車64歲李姓小貨車司機疑看到前車紅燈停後右腳急踩剎車撞上，車禍發生後，其右腳一度卡在變形車體內受困，消防救護人員以破壞機具才將他救出送醫，肇事責任仍待釐清。

車禍發生在台中市第三分局健康派所旁，67歲陳姓男子駕駛自小貨車載67歲太太沿忠明南路由東往西直行，在忠明南路、美村南路口停等紅燈，而李男駕小貨車由後追撞，碰撞聲響嚇壞路人，而李男駕駛小貨車車頭也嚴重變形。

經民眾報警，警方到場救護，李男疑急踩剎車加上車頭嚴重變形，其右腳一度卡在車內造成他無法自行下車脫困，還不斷哀嚎，經救護人員以破壞機車破壞車體才將他救出送醫，經送中山醫學大學附設醫院，李男右腳受傷、前車乘客陳黃女士額頭受傷，倆人皆意識清楚暫無生命危險。

警方到場也對兩名駕駛進行酒測，皆無酒精反應，實際肇事責任尚待事故分析鑑定。