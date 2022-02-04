現代人注重隱私，像是一層多戶的大樓住戶，也會儘量避免與鄰居互相干擾，有民眾發現一棟建案大樓，兩戶的陽台欄杆彼此相連，好奇為何不做成獨立陽台，引起網友熱議，還有內行人點出這種設計的好處。

一名網友在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」發文，分享自己看到的一棟建案，發現同樓層A、B兩戶的陽台相鄰外，欄杆也是相連，「隔壁戶的不會很容易爬到對向戶去嗎？不應該是做獨立陽台嗎？」，好奇是否有其他大樓也是類似的格局。

貼文一出引起熱議，不少人認為原PO想法太杞人憂天，「爬過去事小，萬一不小心掉下去變凶宅那才真的出事」、「爬是需要勇氣的，您住進去就知道了」、「真擔心就做隱形鐵窗吧，但我覺得很多餘」。還有網友笑說，「不如說偷情比較方便，小偷才懶的爬呀」、「這種的要小心老公養小三在隔壁」、「你可以把AB戶都買下來」。

不過也有內行網友指出這種設計的優點，「安全考量，萬一自己家失火，門口無法逃生，可以冒險爬到隔壁，以前有消防員利用這樣救人」、「換角度想！要是你那棟出事…還有時間跑去隔壁逃生」、「火災設計吧，日本的陽台也是只用隔板擋著」。