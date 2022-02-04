北京冬奧今(4日)晚將在「鳥巢」國家體育館舉行開幕儀式，這次和2008年北京奧運一樣，由國際大導張藝謀擔任總導演，他也劇透是「雪花和冰的故事」，而陸媒也整理了5大表演看點。

首先開幕式暖場，將會帶來廣場舞表演，在大陸沒有人不知道廣場舞，這次張藝謀會在冬奧舞台上如何呈現，令外界相當期待，他之前受訪時也表示「中國是廣場舞大國，在任何一個城市都可以看到，人民生活幸福了，才會去跳舞唱歌，所以我覺得廣場舞非常好」。

其次是這次開幕式，會充滿許多科技感元素，人工智慧、機器人、5G技術等，第三是4日剛好碰到立春，會以「萬紫千紅總是春」呈現北京冬奧主題「一起向未來」，盼春之希望主題能更鼓舞人心，讓全世界團結起來，為未來努力。

另外，冬奧的煙花盛典，也是一大關注焦點，最後就是點聖火儀式，但目前對於點火者和方式都保密到家，張藝謀賣關子表示「這次在點火和火炬上有一個重要改革，跟一百年以來都不一樣」。

北京冬奧開幕式將在今晚8點舉行，比照2008年北京奧運的進場順序，台灣代表團是第十一順位，在日本之後、香港之前進場。而北京也成為歷史上第一個舉辦夏、冬季奧運的「雙奧之城」。