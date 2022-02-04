開車族出門最怕「一位難求」，而有一名網友在臉書上分享，他在台南一處停車場遇見一輛停在2個停車格的Lexus轎車，讓他氣炸發文公審。豈料文章曝光後結局大逆轉，許多網友發現其中一個車格已註銷，因此該輛車並沒有停錯。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，稱自己日前在台南海安停車場繞了好幾圈都沒發現空車位，意外瞥見一處角落有輛白車旁疑似有空位，便朝該方向駛去。

透過原PO所拍攝的照片可見，一輛白車停在兩個停車格的分界線上，看似霸占2個車格，原PO也意有所指地調侃寫下「請問這台頭又大是不是很貴呀？」

文章曝光後，不少網友留言痛罵，「要我這樣停我還真的不敢」、「連續假期，很常見不會停車的」、「自私 駕駛邊空那麼大幹嘛？」；還有網友提出疑問，困惑照片中明明是Lexus，但原PO卻說是Toyota，對此則有網友解釋，Lexus與Toyota同為豐田集團旗下的汽車品牌，而Lexus的形象定位為豪華汽車，原PO故意說錯，只是想酸該車主。

不過，有眼尖網友指出，照片中的Lexus車主並未停錯，因為仔細看地面上的停車格標示數字有3個，由圖片左至右分別為857、038、856，在857與856中間印有淺淺的038，而038實際上為已註銷的車格號碼，只是地面上舊有的停車格線未抹去，所以乍看之下才像是Lexus占車位。