美國國會跨黨派議員周四（2月3日）在參眾兩院提出配套議案，要求美國行政當局與台灣有關方進行磋商，將台灣目前在華盛頓的「台北駐美經濟文化代表處」（TECRO）更名為「台灣駐美代表處」。一旦通過並經美國總統簽署，將為立陶宛等國家對台灣在該國駐在單位更名提供政治掩護。

《路透》報導指出，中國堅稱台灣是其領土不可分割的一部分，在國際場合要求其邦交國對台灣在該邦交國的代表處，只能使用「台北」，而不能使用「台灣」。

《美國之音》則表示，如果美國國會參眾兩院通過上述議案，並經美國總統簽署後成為法律，代表處名稱的任何改變，都可能為小國採取類似步驟提供掩護，加強同台灣的接觸。

去年11月，波羅的海小國立陶宛同意台灣在該國設立「駐立陶宛台灣代表處」，此舉被中國視為違反「一個中國」原則與外交承諾，立即將兩國大使級外交關係降格為代辦級，立陶宛亦受到中國的多項經濟制裁與脅迫。

報導說，美國跟很多國家一樣，跟台灣沒有正式邦交關係，但是美國目前仍是民選政府治理的台灣最大的國際支持者。

這項法案將要求美國國務卿與台北駐美經濟文化代表處進行磋商，將目前的名稱更名為「台灣駐美代表處」。

美國參議院共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和參議院外交委員會主席、民主黨參議員梅嫩德斯(Bob Menendez) ，以及共和黨眾議員匡希恒（John Curtis） 和民主黨眾議員帕帕斯牽頭（Chris Pappas）分別在參眾兩院提出這個配套議案。

《路透》引述參議員魯比奧說：「美國必須明確，儘管中共竭盡全力要恫嚇並脅迫台灣，敵對大國無權要求對民主國家擁有主權。」

梅嫩德斯參議員則表示，這項議案與界定美國跟台灣非官方聯繫的《台灣關係法》一致，彰顯出華盛頓支持台灣「決定其自己的未來」。

帕帕斯說：「我們必須採取這個步驟，加強我們同台灣的外交夥伴關係，應對中國一再試圖威脅和脅迫全球各國。」

美國白宮、美國國務院，以及中國駐美大使館沒有立即回復《路透》要求他們對此發表評論的詢問。