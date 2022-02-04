不畏疫情，屏東熱帶農業博覽會開幕至大年初四，入園人次破60萬。（謝佳潾攝）

不畏疫情，屏東熱帶農業博覽會開幕至大年初四，入園人次破60萬。（謝佳潾攝）

不畏疫情，屏東熱帶農業博覽會開幕至大年初四，入園人次破60萬。（謝佳潾攝）

不畏疫情，屏東熱帶農業博覽會開幕至大年初四，入園人次破60萬。（謝佳潾攝）

不畏疫情，屏東熱帶農業博覽會開幕至大年初四，入園人次破60萬。（謝佳潾攝）

人潮回來了！不畏疫情，屏東熱帶農業博覽會從開幕日至大年初四，14天以來入園人次累積破60萬，大年初一至初四更是天天逾10萬人次到此一遊，完全揮別去年受疫情影響的低潮，回到往年屏東走春指標景點的高水準。

據統計，去年屏東熱博受疫情影響，加上園區內禁止飲食等規定，初一至初四的累積入園人次僅20萬4142人，每天只有3萬至5萬餘人不等，為歷年最低，而今年開園期間雖也遇本土疫情延燒，但過年期間入園人次天天破10萬。

屏縣府指出，初一有15萬餘人次入園，初二雖減至11萬餘人次，但初三又飆升至16萬餘人次，以數據來看，今年熱博的人潮已恢復往年水準，到2月28日結束時要破百萬人次，應該不是問題。

縣府分析，就目前本土疫情來看，屏東的狀況相對安全，且園區占地大又屬戶外區，加上今年的彩稻是與迪士尼合作、園區也並未禁止飲食，在種種因素、條件的吸引下，讓大家可以很放心地來屏東熱博走春。

為此，屏縣府也在大年初四迎財神時，應景舉辦屏東購抽金牌活動，為熱博再掀高潮。