歐盟去年7月1日正式啟用「歐盟數位新冠肺炎證明」（EU Digital COVID Certificate），原定將於今年6月30日到期，但由於疫情未歇，當局決議將效期延長至明年6月底。

根據「歐盟申根簽證資訊網」（SchengenVisainfo），歐盟執委會3日揭露提案表示，經評估認為歐盟區內疫情依舊嚴峻，為了今年夏天能夠安全旅遊，判斷不可能停止使用疫苗護照作為證明，因此決議將歐盟數位疫苗護照效期延長一年。

根據歐盟執委會公布提案的新聞稿，延長疫苗護照效期將能讓旅客持續使用這份文件，前往依舊實施入境管制的歐盟成員國。

歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）讚許疫苗護照，稱其能讓旅客在歐盟內安全地自由移動，讓歐盟公民的生活更加便利。

她也指出，疫苗護照將會做出相應變動，以配合最新的科學進展，以及COVID-19相關的流行病學更動。

首先擬變動的部分是，將能使用高品質的實驗室抗原篩檢來取得疫苗護照證明。疫苗護照上也將正確記載民眾接種的疫苗劑量數，包括並非在發放證明歐盟國家接種的疫苗也會被載明。

此外，歐盟執委會也將發放疫苗護照給參與臨床疫苗試驗的民眾，希望藉此鼓勵疫苗開發與相關研究。

歐盟疫苗護照於去年春天推出，主要目的是讓歐盟民眾能再自由移動，於去年7月開放全歐盟公民申請，至今已發放超過12億份給接種過疫苗、染疫後康復，以及出發旅遊前篩檢結果為陰性的民眾。