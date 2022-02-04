日本政府今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳染病對策分科會，會中彙整新的防疫措施建議案，建議幼兒園2歲以上幼童盡可能戴口罩，學校要避免密集運動與合唱等活動。

日本讀賣新聞報導，分科會今天下午對新的防疫措施進行討論後，將向日本政府提出建議，預料將納入日本政府下週修正的基本對應方針內。

分科會彙整的防疫對策建議案中，鑒於Omicron變異株傳染速度快，認為有必要在發生醫療資源緊迫前先實施高度防疫措施。

在幼兒園方面，目前並未規定園內全體人員必須配戴口罩，建議案中推薦2歲以上兒童在可能的範圍內戴口罩，作為暫時性的防疫措施；但必須注意不會造成兒童呼吸困難，若是身體情況不佳，也不需要勉強戴口罩。

在學校方面，要求避免密集的運動，以及避免在室內近距離的合唱、吹奏直笛等管樂器，盡量不要進行傳染風險高的活動。

高齡照護設施方面，要求進行休閒活動時要戴口罩，接送長者時開車窗等；對於工作場所則要求善用遠距工作、減少到辦公室上班人數，停辦或延期舉辦多人數與會大聲交談的聯歡會等。

建議案中也強調，施打第3劑疫苗可預防發生症狀，地方政府應盡速接種，特別是對高齡者盡可能提早接種。