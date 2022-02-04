許多民眾都有存錢理財的習慣，新年的到來，不少人會檢視過去一年儲蓄的成果。1名女子日前貼出自己存了1年的存款，存錢筒倒出來滿滿的硬幣和百元、千元鈔票，還大方公開自己的存錢守則，輕鬆存到6位數；而貼文還意外釣出1名神人，短短1年就存快46萬。

1名女網友在臉書社團「存錢公社」發文，她在去年初設立目標，計畫以「52週百元存錢法」來累積財富，並使用娘家所贈的大紅米桶來執行這個計畫，如今驗收成果的時候到了，雖然完成度僅90%，但存款還是有高達逾6位數，至少10萬以上。

1名女網友分享自己這一年來的戰果，累積的財富達到6位數。（圖／翻攝存錢公社）

她一年存了超過10萬的存款，錢筒倒出來硬幣、鈔票等都有。（圖／翻攝臉書存錢公社）

從女子所貼出的照片可見，桶子倒出來的錢，從1元、5元、10元、50元硬幣到百元、千元大鈔都有，鋪滿整張地毯，戰果十分驚人。

貼文一出後，底下網友熱烈討論，更意外釣出1名神人，分享自己這一年下來存了45.8萬元，透露自己收入比一般高，且沒有負債，一天能夠存2千到3千，養成一種好習慣。

貼文意外釣出1名年存近46萬的神人，透露自己收入比一般要高，一天可存2到3千。（圖／翻攝臉書存錢公社）

但有網友建議，可以將錢投入股市存股，達到複利效果，讓資金越滾越多，「小建議可以把存到的錢配置一下，用時間的力量來錢賺錢會更讚」、「真心建議，存現金更可以存股」、「錢這段期間都在睡覺」。汲取各方建議，原PO表示會將這筆存了1年的存款拿去存股。