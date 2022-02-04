九合一選舉將在年底登場，但國民黨台北市議員羅智強今天(4日)卻表示決定不競選連任台北市議員，將把棒子交給他的辦公室主任楊植斗，給優秀的年輕人一個機會。對此，楊植斗則說，以羅智強的實力，要連任沒問題，但羅智強卻選擇了最艱難的一條路讓新人能出頭，他很感謝羅智強辦公室同仁的肯定，也希望黨內能認真看待羅智強樹立的榜樣。

羅智強今天在臉書上發文表示，自己將不再競選連任，也不知道下一步是什麼，雖然眾說紛紛，但事實上，2022未必有自己的戰場，也許下一站是：失業。同時，羅智強也說，4年前就和自己約定只做一屆，並把棒子交給年輕人，所以從前年就開始栽培楊植斗接班，也給了楊很多的任務考驗，楊也都一一交出了非常棒的成績單，因此交棒給楊植斗，自己很放心。

對此，楊植斗則今天在臉書上指出，這段時間，自己最常被大家問到的問題，就是「強哥2022年到底有什麼規劃？」但身為羅智強最親近的幕僚之一，他坦言「是真不知道他的下一步」。

楊植斗直言，身為國民黨的最強工具人，黨如果有需要，羅智強肯定是赴湯蹈火

前往第一線作戰的人，「但我也知道這段時間他辛苦了」。今天看到這篇文章，他說2022未必有他的戰場等著他的可能是失業，以羅智強的拚勁和努力，要繼續連霸議員絕對沒問題，但他選擇了另一條艱困的路，為國民黨栽培年輕人，讓新人能出頭。

楊植斗說，這幾年的時間，在羅智強身邊學習到不少，很感謝強哥和辦公室同仁的肯定，也希望國民黨內能認真看待羅智強樹立的榜樣。