新竹地區今日從上午10點44分起至下午15點42分，連續發生8起小區域有感地震，16點55分又發生規模3.0地震，一日內9地震引發民眾關注。中央氣象局局長鄭明典也在臉書分享前8起地震震央位置及順序，分析是「斷層活動」導致。

鄭明典在臉書分享新竹今日前8起小區域地震的震央分布圖，可以發現都在峨眉鄉境內，鄭明典在回覆網友留言中提到，這8起地震屬於斷層活動，至於是哪一條斷層，要以地調所認定為準。

不少網友也紛紛留言「好像折返跑」、「在峨眉一直聽到轟隆～轟隆～，小小搖一下、搖一下」、「看起來離斗煥坪構造很近？」、「哇好不尋常」，也有人點出2014年新竹地區曾在2天內發生8起地震，這次卻是1天就有8起。

地震測報中心主任陳國昌受訪表示，該震央平時很少發生地震，平均1到2年才會有1起規模3到4地震，這次發生這麼多並不尋常，代表地層有持續破裂的情況發生，是否會引起斷層錯動需要密切注意。

陳國昌說，上次該區域出現的群震就是和新城斷層有關，這次密集的地震也不排除和斷層有關，但需要地調所來確認才能得知，以目前來看一天8到9起還不算多，但如果密集的地震繼續發生，假如一天超過15到20起，不排除會有中大型規模地震隨之而來，需要密切留意。