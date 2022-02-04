彰化市開化寺觀音亭是縣定古蹟，是建縣將屆滿300年的彰化轄內第一座寺廟，後殿的痘公痘婆是全台唯一的美肌之神，近年醫美盛行，更讓許多愛美一族趨之若鶩。（謝瓊雲攝）

參拜痘公痘婆，除了鮮花素果，最常見的供品為面膜、保養品等，十分特殊。（謝瓊雲攝）

全台唯一的美肌與醫美之神「痘公痘婆」就位在彰化最古老的寺廟，開化寺觀音亭的後殿左側。（謝瓊雲攝）

位在彰化市中華路與民族路口的彰化開化寺，原名觀音亭，有「開彰第一縣公，首建開彰第一寺院」之稱，如今是國家縣定古蹟，除了主祀觀世音菩薩，最特別之處在於配祀全台唯一痘公痘婆，從醫治天花到青春痘、皮膚問題與醫美，吸引許多愛美、愛面子的男女前來參拜，祈求自己能成為膚況水噹噹的顏值擔當。

彰邑開化寺建於1724年，即彰化建縣後隔年動工興建，由於位處路沖，從民族路數百公尺外，就能遠遠望見站立在寺廟上方的觀世音神像；這個地段是彰化市蟬聯多年的地王區，近年許多人前來開化寺拜拜上香，除了拜觀音，還會專程走到後殿，參拜位在左側的「痘公痘婆」。

相傳清朝年間，彰化縣城天花肆虐、大流行，疫病快速傳播，不只奪取許多百姓性命，還會全身長滿痘瘡十分嚇人，就算幸運痊癒，也會留下許多可怕後遺症，如失明、肢體畸形殘障、滿臉疤痕猶如毀容。

正當官方、群醫束手無策，突然出現一對醫術高明的夫妻，治癒了許多染疫的民眾；眾人欣喜欲前往答謝時，這對夫妻卻已不知所蹤，為了感念兩人的貢獻，地方人士雕刻金身，供奉在觀音亭內祭拜。

這個曾造成全球3億人死亡的世紀傳染病，在100多年前研發疫苗後，病毒已在1980年絕跡，但痘公痘婆並未因此功臣身退，反而是成功轉型，擴大業務範圍，成為美肌與醫美之神。

彰化市寺廟室主任林大猷說，近年常有爸媽帶著青春期的子女前來參拜求「戰痘」成功，也有愛美一族因為各種皮膚宿疾、醫美問題來拜拜祈福，供品除了鮮花素果，還多了各種面膜與保養品，成為獨一無二、最具特色的地方信仰。