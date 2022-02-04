嘉義縣警察局民雄分局執行春節連續假期交通疏導勤務，今天下午1點到6點執行高乘載交通管制勤務，下午2點10分左右一名王姓酒駕累犯者面帶酒容還想上國道，經酒測後王嫌酒精濃度為0.48MG／L，全案依現行犯逮捕並依公共危險罪嫌移送法辦。

溪口分駐所警員王瓊瑜今天下午在國道1號大林交流道北上匝道路口執行是項勤務，下午2時10分攔查一名王姓民眾，車上另有1名乘客黃姓女子，當下發現王男面帶酒容且車內酒味甚濃，於是要求王嫌立即將車輛停於路邊並隨即實施酒測，經酒測後王嫌酒精濃度為0.48MG／L。

警方指出，王姓嫌犯今日要從虎尾走台78線到斗南，因為開過頭所以要從國道1號大林交流道北上，且經查王嫌有再犯酒駕情事，依「道路交通管理處罰條例第35條第3項」處罰王姓嫌犯新台幣12萬元，另依「第35條第8項」再處罰乘客黃姓女子新台幣6000至1萬5000元。

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