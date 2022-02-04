俗話總說「千金難買好鄰居」，近期微博上流傳一部影片，一名男子不滿樓下女鄰居製造的聲響太大，持武士刀下樓理論卻反被對方壓著罵，豈料，男子的女友見狀氣憤衝上前要打女鄰居，荒誕的情節隨即引起網路熱議。

微博近日流傳一部影片，影片中一名男子疑似飽受樓下女鄰居製造的噪音，便持武士刀下樓敲門理論，男子邊敲門怒吼，「開門！給老子開門！是不是你們家使用震樓器。」

而樓下女鄰居一開門隨即以中氣十足的聲音懟回去，「你們天天在樓上噠噠噠噠噠噠」，男子則不甘示弱回覆，「明明是我們在樓上聽你們家噠噠噠噠噠噠噠的！」兩人的對話如同雞同鴨講，反覆嗆來嗆去，但男子氣勢略輸。

下段畫面中，眼看男子快吵輸女鄰居，就在此時男子的女友看不下去，突然衝下樓加入戰場，女友的情緒氣憤，一上前就要男友走開，並對著女鄰居說，「妳想打架是不是？」兩名女子一度爆發肢體衝突，被夾在中間的男子則崩潰地說，「別別別別別打，別打，別打，別打」，試圖拉開女友後繼續說「我們講道理，別打。」

但女友似乎氣到失去理智，作勢要拔出男子手裡握著的武士刀，嘴上邊說，「我要劈死妳！你X的」，男子則死命阻攔女友，不停勸說，「講道理！講道理！講道理行不行！講道理！」臉上的表情顯得相當慌張與無助。

影片曝光在網路上後，不少網友笑翻，紛紛留言回應，「娶這樣的女人不愁不被槍斃」、「去練舞室打」、「還是女的厲害……走開……能動手別動嘴，厲害了」、「你放下，我的刀，只用來講道理！」、「我覺得最好笑的是那男人異想天開想和女人講道理，最搞笑的是他以為兩個女人吵架還會講道理……… 這才是我想笑的」。