春節年假倒數第三天，民眾準備收假、收心，有網友今天忍不住在臉書表示，年假剩3天了，但比這更悲傷的是，明年過年年假只有4天，貼文一出讓一堆人崩潰該怎麼辦，不過有內行人點出，加上補假及六日，不可能只有4天，由於今年年假都還沒過完，就已經有人查到明年去了，也讓不少人笑翻想太多。

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張2023年1月的行事曆指出，「年假剩3天了，但比這更悲傷的是，明年過年才4天」。從該行事曆中可見，明年1月21日除夕， 1月22日大年初一，剛好落在星期六、日，因此該網友認為明年過年只有4天假。

網友貼出2023年1月的行事曆指出，「明年過年才4天」。(圖/截自爆廢公社二館)

貼文一出引起熱議，不少人一看崩潰，開始憂心只有4天假可休的話，明年要怎麼熬，紛紛回應「看到明年只有4天，我已經悲傷了」、「對服務業來說，年假根本不存在」、「我過年才休3天～更悲傷」；還有網友笑回「休假還沒結束就想到明年？」、「離職就不會有放不放假的困擾」。

根據人事行事總處表示，春節連續假期，在全年總放假天數不變的前提下，於除夕前一天調整放假，再擇期補班，以適度舒緩年節交通，因此調整後，農曆除夕及春節最少有7天連續假期，至於明年到底有幾天年假，通常要等到5、6月時才會公開隔年政府行政機關辦公日曆表。

有網友推估，明(2023)年年假應該會從1月20日（五）一路放到1月26日（四），共7天；也有人安慰，放完9天年假後再撐3周，2月底228紀念日，又可以放3天連假，因此不用太難過。