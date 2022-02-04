蔡英文總統「論文門」爭議持續延燒，倫敦大學網站的一篇聲明，在近日掀起網友熱議。聲明內容提到「現任台灣總統蔡英文博士，經兩位考官確認論文之提交和檢核，於1984年2月取得博士學位，雖然尚不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」。對此，資深媒體人彭文正表示「倫敦大學投降求饒啦！」

2019年總統府秀出蔡英文總統在倫敦大學博士論文原稿。（圖/本報資料照片）

這篇刊登於倫敦大學網站的聲明，內容並指出「對於為了尋找此論文、副本，而對本校任何一位職員所提出的虛假指控，本校嚴正予以否認，所有倫敦大學處理論文相關詢問的職員，都是基於誠信的態度處理。」

對於這篇聲明，緊追「論文門」真相已久的彭文正4日隨即在臉書發文表示，他個人解讀，這是「倫敦大學投降求饒啦」，並提出三點看法指出，第一，「蔡英文1984年有拿到博士！怎麼拿到的我們不清楚。」第二，「為什麼沒有論文我們也不知道！」第三，「我們說的都是實話啦！不要再問了啦！我們也不知道啦！」最後，彭文正更總結表示「吃壞肚子要看醫生，我們帶你去找出病因。」

對此，有網友表示「真的是很無聊的戲，到任期結束應該還是演不完吧！希望結局的曙光可以早點出現。歹戲拖棚就不好看了」、「彭P新年快樂」。不過，也有網友向彭文正喊話「回台面對司法，像個男子漢可以嗎？」