大陸自2021年9月片面暫停輸入釋迦後，無論中央或地方或民間機關都積極推銷台東鳳梨釋迦。台東縣長饒慶鈴4日有感在個人臉書發文，「義大利時裝BOTTEGA VENETA新春廣告模特兒穿上紅色釋迦裝，國際品牌設計就是不一樣！」，網友也紛紛按讚。

模特兒霸氣穿起紅色絨布外套，層層堆疊神似1顆紅色的釋迦穿上身。饒慶鈴在台北微風廣場打卡指出，「感謝義大利知名品牌Bottega Veneta 新春廣告讓模特兒穿上鳳梨釋迦裝，國際品牌的設計就是不一樣啊！」。

對此，民眾紛紛按讚並留言表示「令人意想不到的跨域合作，好厲害」，也有民眾說「有創意」、「台東的鳳梨釋迦就是好吃」。

據了解，自鳳梨釋迦進入產季後，全台各界不遺餘力替鳳梨釋迦找尋出路，饒慶鈴更因此多次南來北往，多次向台北市、新北市、台中市、金門縣等，以各項管道推銷鳳梨釋迦，可能因此「看精品也覺得像釋迦」。