俄羅斯總統普丁4日前往北京訪問並出席北京冬奧會開幕式，並在4日下午與中國國家主席習近平會面。習近平表示，要深化兩國農業、綠色貿易、醫藥健康、數位經濟等領域合作，推動雙方交通基礎設施聯通，同時要穩步推進油氣合作大項目，強化能源戰略夥伴關係。

新華社報導，習近平4日下午在北京釣魚台國賓館與普丁舉行會談，這是兩國元首兩年多來首次面對面會晤，雙方就中俄關係以及事關國際戰略安全穩定的一系列重大問題深入充分交換意見。

習近平強調，希望充分發揮兩國關係政治優勢，推動兩國全方位務實合作取得更多成果。要落實好中俄貨物貿易和服務貿易高品質發展路線圖，深化農業、綠色貿易、醫藥健康、數位經濟等領域合作，推動雙方交通基礎設施聯通，暢通歐亞大陸物流，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

此外，強化能源戰略夥伴關係，穩步推進油氣合作大項目，加強能源領域重大技術聯合創新攻關，拓展新能源合作，支援彼此保障能源安全，推進完善全球能源治理體系。

習近平還表示，要推進中俄科技創新合作，推動人工智慧、物聯網、國際月球科研站等前沿領域合作。深化兩國財政金融政策溝通，增強抵禦金融風險的合力。深化共建「一帶一路」和歐亞經濟聯盟對接合作。

普丁表示，俄中深化全面戰略協作有助於實現兩國各自發展，有助於維護兩國共同利益，對維護世界戰略安全穩定也具有重要意義。俄方願同中方進一步密切戰略溝通協作，堅定相互支持彼此維護主權和領土完整，堅定維護聯合國的核心協調作用，推動構建更加公正合理的國際秩序。俄方願同中方繼續深化經貿、能源、科技、金融、交通等各領域合作。