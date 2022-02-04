燈光昏暗的舞台傳來唱誦佛教梵唄聲，穿橘黃海青的妙本法師，引領穿黑色海青重金屬樂團成員進場，除妙本念誦梵唄及引磬敲擊聲，台下歌迷鴉雀無聲，有人合掌跟著誦念，當誦經聲嘎然停止，重金屬音樂立即撼動現場冷凝空氣。
兩種風格反差強烈的音樂無痕結合，發想源自15年前，達摩樂團（Dharma）團長兼鼓手Jack（董耀中）去唱片行買CD，他在New Age區（新世紀音樂， 70年代後期的一種音樂）發現一張西藏僧侶念經的專輯，當下覺得那種低沉的黑腔死腔唱法，應是Metal（金屬樂）才對，後來才知道原來是藏傳佛教喇嘛念咒。
當時就有念頭把佛教音樂放進重金屬，但佛經沒有很多音，長短不一，變成一首歌很難，年輕時技巧差，一直做不出來，近幾年才找到朋友寫出第一首《七佛滅罪真言》，從此茅塞頓開做了多首這類音樂。Jack從小常跟篤信佛教的媽媽參加法會，總覺得誦經很無聊，也沒有年輕人，疑惑為何法會不能有趣一點？後來從事音樂工作，終於把得自佛教音樂的靈感實現，在樂團首場演出法師因故離開後，他邀妙本法師加入，完成樂團最後關鍵拼圖。
樂團唯一僧侶妙本法師，出自知名佛教系統，大學念傳播，曾參與報刊編輯、承辦素食博覽會及海外公益活動等；某日接到Jack來電邀約，起初以為是詐騙集團，後來雙方面談因理念契合，答應幫忙演出救急，讓兩天睡不著的Jack落下心中大石，首次演出獲歌迷極大迴響，雙方合作迄今；如今妙本儼然樂團明星，不論海報簽名會或表演結束，常被大批年輕歌迷包圍要求合照，她總是引領大家念佛號收尾。
妙本表示，願加入是因達摩只演唱咒語，與其他重金屬不同，如果只是流行樂團就不適合，每次演唱都令她很感動，熱情歌迷或許沒宗教信仰，但總是合掌或頂禮，表達對達摩的鼓勵認同；唯一不習慣，因從未接觸重金屬，吊鈸和鼓聲很大，妙本常被嚇到，團練都要戴耳塞。
達摩樂團以死亡重金屬唱出佛的護法相、憤怒相，團員以黑色顏料及血漿塗抹臉上，代表超渡眾生及冤親債主所濺的血，Jack曾與禪松法師討論初始構想，在大學教佛學的禪松，本身念心理學，死亡金屬傳統上有較多廝殺吶喊，好像到了生命邊緣沒有依靠，相較之下，唱咒語替代廝殺吶喊好上千萬倍，因此表達支持，第一場演出更上台領唱梵唄，後來健康因素無法繼續，Jack才改邀妙本配合，但那唯一的演出，禪松迄今難忘歌迷的熱情。
加拿大籍樂團主唱Joe Henley來台17年，娶台灣老婆，為參加達摩演出，特與Jack由禪松引領皈依三寶入佛門，身上還有佛教圖案刺青，Joe表示，他不希望自己只是表演時才唱這些咒語，而下了舞台卻又另一回事，他希望這兩者合而為一，融入在生活裡，禪松法師在皈依儀式贈送的聖嚴師父「好願在人間」墨寶直軸，他也壓在家裡桌上每天提醒自己；Joe另一個身分是作家，出版過關注在台移工人權等數本小說著作，斜槓多重身分。
對於這樣的組合與表演，一位沒有信仰的李姓年輕歌迷表示，看完表演當下有強烈衝動想要了解這個宗教在說什麼？佛教梵唄加重金屬咒語或許不只是娛樂，對某些人可能也是信仰入門的音符。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。