達摩樂團與妙本法師（中）組合演出，頗受年輕歌迷歡迎，演出後經常遭大批歌迷包圍要求合影，大家都跟著做出合掌手勢。（黃子明攝）

達摩樂團與妙本法師（前排右二）組合演出，頗受年輕歌迷歡迎，演出後經常遭大批歌迷包圍要求合影，大家都跟著做出合掌手勢。（黃子明攝）

妙本法師（前右）加入達摩樂團演出，頗受年輕歌迷歡迎，也一起合製海報舉辦簽名會，團員簽名後與歌迷合影。（黃子明攝）

到外地戶外演出，換裝化妝空間相對簡陋狹窄，妙本法師與達摩樂團成員演出服裝簡單，也各有因應之道，並未造成困擾。（黃子明攝）

妙本法師（右二）加入達摩樂團演出，她領唱佛教梵唄，台下歌迷與團員都跟著合掌唱誦。（黃子明攝）

有別於達摩樂團重金屬演出強烈上妝風格，妙本法師只是擦上護唇膏。（黃子明攝）

達摩樂團演出時，台下年輕歌迷神色陶醉跟著搖擺起舞。（黃子明攝）

達摩樂團加拿大籍主唱Joe為演唱佛教咒與音樂，還因此舉辦佛教皈依儀式。（黃子明攝）

Jack（董耀中）擔任團長兼鼓手，是達摩樂團靈魂人物，演出前自己化妝。（黃子明攝）

Jack（董耀中，左）擔任達摩樂團團長兼鼓手，演出前與加拿大籍主唱Joe各自穿上黑色袈裟。（黃子明攝）

達摩樂團加拿大籍主唱Joe（左）為演唱佛教咒與音樂，還因此舉辦佛教皈依儀式。（黃子明攝）

Jack（董耀中）擔任團長兼鼓手，是達摩樂團靈魂人物，他的鑼鼓聲是重金屬音樂重要元素。（黃子明攝）

與達摩樂團其他成員共用後台化妝間，妙本法師為避免換裝困擾，通常都只是換上外面的僧侶袈裟。（黃子明攝）

許多佛教徒也愛聽重金屬，達摩樂團演出時，歌迷看見現場妙本法師的佛教友人，立即趨前合掌致意。（黃子明攝）

達摩樂團演出時，台下年輕歌迷跟著搖擺起舞，玩得很嗨。（黃子明攝）

達摩樂團邀請妙本法師（左）同台演唱，團長Jack（董耀中，右）經常與妙本討論演出事宜。（黃子明攝）

達摩樂團受疫情管制影響停演很長時間，解封後首場演出，歌友在結束後向團員致意。（黃子明攝）

達摩樂團結合咒語與梵唄的初始構想，Jack曾與禪松法師（左）討論，禪松表達支持，第一場演出更上台領唱梵唄，她13日生日，Jack特地為她慶生。（黃子明攝）

燈光昏暗的舞台傳來唱誦佛教梵唄聲，穿橘黃海青的妙本法師，引領穿黑色海青重金屬樂團成員進場，除妙本念誦梵唄及引磬敲擊聲，台下歌迷鴉雀無聲，有人合掌跟著誦念，當誦經聲嘎然停止，重金屬音樂立即撼動現場冷凝空氣。

兩種風格反差強烈的音樂無痕結合，發想源自15年前，達摩樂團（Dharma）團長兼鼓手Jack（董耀中）去唱片行買CD，他在New Age區（新世紀音樂， 70年代後期的一種音樂）發現一張西藏僧侶念經的專輯，當下覺得那種低沉的黑腔死腔唱法，應是Metal（金屬樂）才對，後來才知道原來是藏傳佛教喇嘛念咒。

當時就有念頭把佛教音樂放進重金屬，但佛經沒有很多音，長短不一，變成一首歌很難，年輕時技巧差，一直做不出來，近幾年才找到朋友寫出第一首《七佛滅罪真言》，從此茅塞頓開做了多首這類音樂。Jack從小常跟篤信佛教的媽媽參加法會，總覺得誦經很無聊，也沒有年輕人，疑惑為何法會不能有趣一點？後來從事音樂工作，終於把得自佛教音樂的靈感實現，在樂團首場演出法師因故離開後，他邀妙本法師加入，完成樂團最後關鍵拼圖。

樂團唯一僧侶妙本法師，出自知名佛教系統，大學念傳播，曾參與報刊編輯、承辦素食博覽會及海外公益活動等；某日接到Jack來電邀約，起初以為是詐騙集團，後來雙方面談因理念契合，答應幫忙演出救急，讓兩天睡不著的Jack落下心中大石，首次演出獲歌迷極大迴響，雙方合作迄今；如今妙本儼然樂團明星，不論海報簽名會或表演結束，常被大批年輕歌迷包圍要求合照，她總是引領大家念佛號收尾。

妙本表示，願加入是因達摩只演唱咒語，與其他重金屬不同，如果只是流行樂團就不適合，每次演唱都令她很感動，熱情歌迷或許沒宗教信仰，但總是合掌或頂禮，表達對達摩的鼓勵認同；唯一不習慣，因從未接觸重金屬，吊鈸和鼓聲很大，妙本常被嚇到，團練都要戴耳塞。

達摩樂團以死亡重金屬唱出佛的護法相、憤怒相，團員以黑色顏料及血漿塗抹臉上，代表超渡眾生及冤親債主所濺的血，Jack曾與禪松法師討論初始構想，在大學教佛學的禪松，本身念心理學，死亡金屬傳統上有較多廝殺吶喊，好像到了生命邊緣沒有依靠，相較之下，唱咒語替代廝殺吶喊好上千萬倍，因此表達支持，第一場演出更上台領唱梵唄，後來健康因素無法繼續，Jack才改邀妙本配合，但那唯一的演出，禪松迄今難忘歌迷的熱情。

加拿大籍樂團主唱Joe Henley來台17年，娶台灣老婆，為參加達摩演出，特與Jack由禪松引領皈依三寶入佛門，身上還有佛教圖案刺青，Joe表示，他不希望自己只是表演時才唱這些咒語，而下了舞台卻又另一回事，他希望這兩者合而為一，融入在生活裡，禪松法師在皈依儀式贈送的聖嚴師父「好願在人間」墨寶直軸，他也壓在家裡桌上每天提醒自己；Joe另一個身分是作家，出版過關注在台移工人權等數本小說著作，斜槓多重身分。

對於這樣的組合與表演，一位沒有信仰的李姓年輕歌迷表示，看完表演當下有強烈衝動想要了解這個宗教在說什麼？佛教梵唄加重金屬咒語或許不只是娛樂，對某些人可能也是信仰入門的音符。