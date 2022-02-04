近日大陸江蘇徐州豐縣歡口鎮董家村一位育有8個孩子的母親吃冷飯睡破屋視頻曝光，其表情呆滯衣著單薄，許多人懷疑遭是被拐騙婦女長期遭性侵產子與虐待。視頻在網上引發高度關注登上熱搜後，當地公安機關連發3則聲明指其有合法結婚證明，因有暴力行為才被家人以鐵鏈栓住與獨自居住。不過這些聲明仍無法解除疑慮，官方己公開宣布正在進行深入調查。

綜合陸媒報導，春節前有多則江蘇徐州市豐縣一個8孩家庭的視頻在網路流傳，視頻中，孩子父親在房中給孩子穿衣、吃飯，孩子母親卻住在家中大房子旁邊的一個破屋中，沒有穿鞋、頭髮淩亂、面頰黢黑，饅頭隨手扔在土炕上。在另一則視頻中，孩子母親穿著棉襖坐在院子裡說話。在該系列視頻下方，有評論稱，該女子剛到村裡時還會說英語，精神正常，遭家暴後才成了視頻中的樣子。

這幾則視頻發佈後立刻引來眾多網友的關注，多位網友懷疑該名女子是否被拐賣至此，並呼籲報警。但發表視頻的博主回應評論稱，他本意是想讓8個孩子的父親迫於輿論壓力善待孩子的母親，把孩子父親抓了孩子就沒人照顧了。此後，孩子母親住在破屋中的視頻遭刪除。

報導說，有網友擔心該女子是被拐賣來的，豐縣縣委宣傳部對媒體表示該說法不實，女子也是該鎮的人，和丈夫1998年結婚，因其有暴力傾向才被家人安排單獨住在小屋裡。該戶家長董姓男子亦在微博發文表示，自己30多歲才結婚，被別人看不起，所以想多要孩子。現在家裡有7個兒子1個女兒，他還表示有錢沒錢都得供孩子上學。視頻中可以看到，孩子們都衣著整潔，口齒清晰。現在最大的兒子已23歲，最小的2歲。

當地婦聯工作人員說，已接到多名網友反映該情況，現縣婦聯、公安等多個部門已經介入調查。

豐縣縣委對媒體表示者，經初步調查，視頻中的女子為江蘇徐州豐縣歡口鎮人，與孩子父親1998年領證結婚。因有暴力傾向，家人才將她安置在單獨的房屋中。這個家庭也是建檔貧困戶，家中8人有補貼，一個月3000多元人民幣。

不過網上各種關切的討論非常熱烈，網民懷疑為何該女子沒有家人對此表達關心，亦未送精神病院治療。該男子還以「八個孩子的爸爸」為名成為網紅，有數萬粉絲，自拍視頻還有23人按讚。

至於該女子其他的社會聯繫情況，縣府工作人員表示該情況還未掌握，未來調查情況將統一公開發佈。